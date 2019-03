EC Qualification-Livestream: Armenien - Finnland am 26.03.

Für beide Teams wäre die EM-Teilnahme eine Premiere und gleichzeitig der bisher größte internationale Erfolg. Finnland hat in den vergangenen Monaten überrascht und ist in der Nations League in die zweite Division aufgestiegen.



Beide Teams haben ihre Gruppen in der Nations League gewonnen und somit auf jeden Fall noch eine zweite Chance, sollte es nicht klappen mit einem der ersten beiden Plätze. In Gruppe D sind Dänemark und Irland die härtesten Konkurrenten.

Kommentator: Guido Hüsgen

In der UEFA Nations League holte Malta gegen die Färöer-Inseln vor ein paar Monaten insgesamt vier Punkte. In der Gruppe mit Spanien, Schweden, Norwegen und Rumänien gibt es für beide wohl nichts zu holen.

Im Nationalstadion in Bukarest finden bei der EM 2020 drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Damit Rumänien als Gastgeber auch dabei ist, darf es gegen den Außenseiter keinen Zweifel über den Sieger geben.

