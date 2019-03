EC Qualification-Livestream: Andorra - Island am 22.03.

Island gewann im Oktober 2017 sein letztes Pflichtspiel. Nach vielen Enttäuschungen im Kalenderjahr 2018 gilt es jetzt, positiv in die Gruppe zu starten, schließlich heißen die Hauptkonkurrenten hier Frankreich und Türkei.



Kasachstan - Schottland am 21.03. um 16:00 Uhr

Während Schottland bereits zweimal bei einer EM dabei war, nahm Kasachstan noch nie teil.

Zypern - San Marino am 21.03. um 18:00 Uhr

Für San Marino geht es in Gruppe I höchstens um einzelne Punkte, Zypern träumt gegen Teams wie Belgien, Russland oder Schottland von der ersten EM-Teilnahme.

Moldawien - Frankreich am 22.03. um 20:45 Uhr

Quali-Start für den Weltmeister. Frankreich holte bereits 2000 nach dem WM-Triumph auch den EM-Titel – der erste Schritt auf dem Weg zur Wiederholung soll in Chisinau gelingen.

Kommentator: Stefan Galler

