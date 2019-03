EC Qualification-Livestream: Albanien - Türkei am 22.03.

Bei der WM sah die Türkei nur zu, in der Nations League stieg sie anschließend in Liga C ab – folgt jetzt der erfolgreiche Neustart 2019?

Kommentator: Flo Eckl



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Albanien - Türkei am 22.03. um 20:45 Uhr!

EC Qualification Livestreams

Kasachstan - Schottland am 21.03. um 16:00 Uhr

Während Schottland bereits zweimal bei einer EM dabei war, nahm Kasachstan noch nie teil.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Zypern - San Marino am 21.03. um 18:00 Uhr

Für San Marino geht es in Gruppe I höchstens um einzelne Punkte, Zypern träumt gegen Teams wie Belgien, Russland oder Schottland von der ersten EM-Teilnahme.

Moldawien - Frankreich am 22.03. um 20:45 Uhr

Quali-Start für den Weltmeister. Frankreich holte bereits 2000 nach dem WM-Triumph auch den EM-Titel – der erste Schritt auf dem Weg zur Wiederholung soll in Chisinau gelingen.

Kommentator: Stefan Galler

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.