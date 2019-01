Coupe de la Ligue-Livestream: PSG - Guingamp am 09.01.

Ausgangslagen die nicht unterschiedlicher sein könnten. Während der PSG der Meistertitel schon zur Saisonhalbzeit quasi nicht mehr zu nehemn ist, geht es für Guingamp ums Überleben in der Ligue 1. Mut dürfen sich die Gäste aus der Bretagne aber trotzdem zusprechen. Beim letzten Besuch bei den Hauptsädtern trotzte man dem Starensemble um Neymar und Co immerhin ein 2:2 ab.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe PSG - Guingamp am 09.01. um 01:00 Uhr!

Coupe de la Ligue Livestreams

Lyon - Straßburg am 08.01. um 01:00 Uhr

Verfolge das Viertelfinale des Coupe de la Ligue live auf DAZN! Olympique Lyon trifft auf Racing Straßburg. Das Spiel wird im Groupama Stadium ausgetragen. Amtierender Meister ist PSG. Wer holt sich diese Saison den Titel?

Kommentator: Martin Sedlacek

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Monaco - Rennes am 09.01. um 01:00 Uhr

Viertelfinale in der Coupe de la Ligue: AS Monaco empfängt Stade Rennes. Das Team von Thierr Henry hat sich, trotz schwacher Liga-Saison, etwas überraschend für die Runde der besten acht qualifiziert. Im K.O.-Modus und vor heimischer Kulisse wollen sie nun wieder für eine Überraschung sorgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.