Coupe de France-Livestream: Rennes - Lille am 06.02.

Im Achtelfinale des Coupe de France empfängt Stade Rennes den OSC Lille im Roazhon Park. Beide Teams treffen zum ersten Mal außerhalb der Ligue 1 aufeinander.

Kommentator: Guido Hüsgen



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Rennes - Lille am 06.02. um 21:05 Uhr!

Coupe de France Livestreams

Villefranche - PSG am 06.02. um 18:30 Uhr

Im Achtelfinale des Coupe de France trifft Titelverteidiger PSG auf den Drittligisten Villefranche. Der amtierende französische Meister aus Paris flog bereits aus dem Ligapokal, im Pokal soll die Reise an die Cote d’Azur nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zum fünften Titel in Serie sein.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.