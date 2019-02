Coupe de France-Livestream: Lyon - Caen am 27.02.

Im Viertelfinale des Coupe de France treffen Olympique Lyon und Caen aufeinander. Während es für Caen in der Ligue 1 in diesem Jahr nicht wirklich rund läuft, kann sich das Team aus der Normadie immerhin auf ihre Stärke im Pokalwettbewerb verlassen. Schon im letzten Jahr gelang der Einzug ins Halbfinale. Gegen Lyon gelten die Nordfranzsoen dennoch als Underdog.

Kommentator: Martin Sedlacek



Coupe de France Livestreams

PSG - Dijon am 26.02. um 21:10 Uhr

Im Viertelfinale der Coup de France trifft der amtierenden Titelverteidiger PSG auf den vermeintlichen Underdog FCO Dijon, der sich zuletzt mit dem 3:0-Sieg gegen IC Croix den Einzug unter die letzten acht Pokalteilnehmer sicherte.

Kommentator: Stefan Galler / Experte: Alexis Menuge

Rennes - Orleans am 27.02. um 18:30 Uhr

Die Coupe de France geht ins Viertelfinale. Auf dem Papier ist Rennes der klare Favorit. Aber vielleicht kann der Zweitligist Orleans, sein eigenes Pokalmärchen weiterschreiben.

