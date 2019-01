Coppa Italia-Livestream: Inter Mailand - Lazio Rom am 31.01.

Es wird ernst in der Coppa Italia - die Viertelfinals stehen an! Inter Mailand hat Lazio Rom zu Gast im Giuseppe-Meazza-Stadion. Ihre Aufgaben im Achtelfinale haben beide Teams jeweils zu Hause gegen unterklassige Gegner locker gelöst.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Max Nicu



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Inter Mailand - Lazio Rom am 31.01. um 01:00 Uhr!

Coppa Italia Livestreams

AC Mailand - Neapel am 29.01. um 01:00 Uhr

Erst am Samstag spielten beide Teams in der Liga gegeneinander. Da ging es noch um Punkte, heute im Viertelfinale der Coppa Italia ums Weiterkommen.

Kommentator: Flo Hauser / Experte: Sebastian Kneißl

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Atalanta - Juventus am 30.01. um 01:00 Uhr

Viertelfinale in der Coppa Italia! Mit Juventus Turin hat Atalanta Bergamo den Titelverteidiger zu Gast. Kann Atalanta den Rekordpokalsieger auf dem Weg zum 14. Titel stoppen?

Kommentator: Carsten Fuß / Experte: Vincenzo D'Orta

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.