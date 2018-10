Copa Sudamericana-Livestream: Colon Santa Fe – Junior FC am 05.10.

Junior Barranquilla ist dabei die beste internationale Vorstellung der Vereinsgeschichte abzuliefern und träumt weiterhin vom Einzug in das Viertelfinale der Copa Sudamericana 2018 einzuziehen. Das Hinspiel gewannen die „Haie“ mit 1:0 gegen Colon Santa Fe. Doch der argentinische Erstligist wird alles versuchen um den Rückstand aufzuholen. Wer zieht in die nächste Runde ein? Die Antwort wie immer auf DAZN!



Das Rückspiel in der Copa Sudamericana zwischen Paranaense und Caracas. In der Arena da Baixada steht dem letzten verbliebenen venezolanischen Teilnehmer die große Aufgabe bevor das 0:2 im Hinspiel wieder wett zu machen. Atletico Paranaense hätte einen schlechteren Start in der brasilianischen Seria A nicht haben können und braucht ebenfalls ein Erfolgserlebnis.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.