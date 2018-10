Copa del Rey-Livestream: Villanovense - FC Sevilla am 01.11.

Die Copa del Rey auf DAZN! In der Runde der letzten 32 empfängt Villanovense im Estadio Romero Cuerda den FC Sevilla. Es ist die erste Begegnung beider Mannschaften. Trainer bei Villanovense ist Julio Cobos. Pablo Machin ist Headcoach der Sevillistas. Kann der Drittligist den fünffachen Pokalsieger in Bedrängnis bringen? Verfolge das Hinspiel live auf DAZN!

Kommentator: Max Zobel



Sant Andreu - Atletico Madrid am 30.10. um 01:00 Uhr

Die Copa del Rey auf DAZN! In der Runde der letzten 32 empfängt Sant Andreu Atletico Madrid. Das letzte Aufeinandertreffen im spanischen Pokal konnte Atletico im Jahr 2013 mit 4:0 und 2:1 für sich entscheiden. Ob der Viertligist den Favoriten im heimischen Camp Municipal Narcis Sala ärgern kann, siehst du hier!

Kommentator: Tobi Fischbeck / Experte: Moritz Volz

GoalZone Carabao Cup + Copa del Rey am 31.10. um 01:00 Uhr

Pokalabend live auf DAZN: Verfolge hier den Carabao Cup und die Copa del Rey in der Konferenz mit den folgenden Spielen: Chelsea - Derby, West Ham - Tottenham, Arsenal - Blackpool (all 20:45 Uhr) plus Highlights und Live-Look-Ins zu Melilla - Real Madrid, Mallorca - Valladolid, Alaves - Girona und Leonesa - FC Barcelona.

Kommentator: Tobi Wahnschaffe / Experte: Jonas Hummels. Vorberichte ab 20:15 Uhr.

Celta Vigo - Real Sociedad am 01.11. um 01:00 Uhr

Die Copa Del Rey auf DAZN! Celta Vigo trifft auf Real Sociedad im ​Estadio Balaídos.

Kommentator: Guido Hüsgen

