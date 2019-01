Copa del Rey-Livestream: Real Sociedad - Real Betis am 17.01.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Copa del Rey ist Real Betis zu Gast im Estadio Anoeta bei Real Sociedad San Sebastian. Beide Teams schieden letztes Jahr bereits in der Runde der letzten 32 aus. Real Sociedad scheiterte an Drittligist Club Lleida Esportiu, Real Betis verlor gegen Zweitligist FC Cadiz. Nach dem 0:0 im Hinspiel haben beide Teams noch eine echte Chance aufs Viertelfinale.

Kommentator: Oliver Forster



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Real Sociedad - Real Betis am 17.01. um 01:00 Uhr!

Copa del Rey Livestreams

Valencia - Gijon am 15.01. um 01:00 Uhr

Überraschung in der Copa del Rey? Zweitligist Sporting Gijon ist im Achtelfinal-Rückspiel zu Gast im Estadio Mestalla beim FC Valencia und versucht, ein 2:1 aus dem Hinspiel zu verteidigen. Valencia spielt in LaLiga eine bislang enttäuschende Saison, ein Aus im Pokal wäre die nächste Schlappe.

Kommentator: Uwe Morawe

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Atletico Madrid - Girona am 16.01. um 01:00 Uhr

Atletico Madrid empfängt den FC Girona im Achtelfinal-Rückspiel der Copa del Rey. Die Mannschaft von Diego Simeone gewann zuletzt 2013 den Pokal. Jetzt hat Atletico nach dem 1:1 im Hinspiel leicht bessere Aussichten aufs Viertelfinale als Girona.

Kommentator: Ruben Zimmermann

FC Barcelona - Levante am 17.01. um 01:00 Uhr

Rückspiel im Achtelfinale der Copa del Rey: Nach dem 1:2 im Rückspiel bei UD Levante ist ist das Weiterkommen für den FC Barcelona in Gefahr. Dabei wollen die Katalanen in dieser Saison den Pokal zum fünften Mal in Serie gewinnen und damit Geschichte in Spanien schreiben.

Kommentator: Robbie Hunke / Experte: Andreas Ivanschitz

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.