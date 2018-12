Copa del Rey-Livestream: Real Betis - Racing Santander am 06.12.

Sechzehntel-Finale im Copa del Rey auf DAZN! Im Hinspiel bezwang Real Betis Racing Santander knapp mit 1:0 durch einen frühen Treffer von Sergio Leon. Das Weiterkommen ist für den Favoriten jedoch noch keineswegs in Stein gemeißelt. Im alles entscheidenden Rückspiel erfährst du, wer in das Achtelfinale einziehen kann. Real Betis oder Racing Santander?

Kommentator: Christoph Fetzer



Copa del Rey Livestreams

Valencia - Ebro am 04.12. um 01:00 Uhr

Rückspiel in der Copa del Rey zwischen dem FC Valencia und CD Ebro. Im Hinspiel tat sich der Favorit aus Valencia schwer und gewann durch einen Doppelpack von Santi Mina nur mit 2:1. Damit ist für den Drittligisten noch alles drin. Ob sie die Überraschung schaffen können, siehst Du live auf DAZN!

Kommentator: Tom Kirsten

Atletico Madrid - Sant Andreu am 05.12. um 01:00 Uhr

In der vierten Runde der Copa del Rey kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und UE Sant Andreu. Der Drittligist aus Barcelona unterlag im Hinspiel zu Hause knapp mit 0:1. Im Metropolitano-Stadion von Madrid wollen sie nun für eine Überraschung sorgen und das Ergebnis noch drehen. Die Gastgeber um Trainer Diego Simeone gehen dennoch als klarer Favorit in die Partie. Das Spiel seht ihr auf DAZN.

Kommentator: ​Flo Hauser

Real Madrid - Melilla am 06.12. um 01:00 Uhr

In der 4. Runde der Copa del Rey kommt es zum Duell zwischen Real Madrid und UD Melilla. Das Rückspiel aus dem Santiago Bernabéu seht ihr hier bei DAZN.

Kommentator: Franz Büchner

