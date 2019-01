Copa del Rey-Livestream: Leganes - Real Madrid am 16.01.

Achtelfinal-Rückspiel in der Copa del Rey. Real Madrid ist zu Gast im Estadio Municipal de Butarque bei CD Leganes und bringt ein gemütliches 3:0 aus dem Hinspiel mit. In der Madrider Vorstadt kann Real jetzt den nächsten Schritt machen für den ersten Titelgewinn im spanischen Pokal seit 2014.

Kommentator: Jan Platte / Experte: Michael Hofmann



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Leganes - Real Madrid am 16.01. um 01:00 Uhr!

Copa del Rey Livestreams

Valencia - Gijon am 15.01. um 01:00 Uhr

Überraschung in der Copa del Rey? Zweitligist Sporting Gijon ist im Achtelfinal-Rückspiel zu Gast im Estadio Mestalla beim FC Valencia und versucht, ein 2:1 aus dem Hinspiel zu verteidigen. Valencia spielt in LaLiga eine bislang enttäuschende Saison, ein Aus im Pokal wäre die nächste Schlappe.

Kommentator: Uwe Morawe

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Atletico Madrid - Girona am 16.01. um 01:00 Uhr

Atletico Madrid empfängt den FC Girona im Achtelfinal-Rückspiel der Copa del Rey. Die Mannschaft von Diego Simeone gewann zuletzt 2013 den Pokal. Jetzt hat Atletico nach dem 1:1 im Hinspiel leicht bessere Aussichten aufs Viertelfinale als Girona.

Kommentator: Ruben Zimmermann

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.