Copa del Rey-Livestream: Girona - Real Madrid am 31.01.

Nach dem 4:2-Hinspielsieg für Real sollte nicht mehr viel schiefgehen aus Sicht des Favoriten. Kapitän Sergio Ramos, zweifacher Torschütze im Bernabeu, will im Estadio Municipal de Montilivi mit seinen Kollegen nachlegen. Gerade in dieser Saison kann sich Real seiner Sache aber nicht sicher sein.

Kommentator: Lukas Schönmüller / Experte: Moritz Volz





Copa del Rey Livestreams

Valencia - Getafe am 29.01. um 01:00 Uhr

Der FC Valencia empfängt den FC Getafe im Viertelfinal-Rückspiel der Copa del Rey und muss dringend offensiv zulegen. Getafe gewann das Hinspiel 1:0. Überzeugen die Gastgeber wieder nicht auf dem Weg nach vorne, ist es ihr letzter Pokal-Auftritt dieser Saison.

Kommentator: Flo Eckl

Barcelona - FC Sevilla am 30.01. um 01:00 Uhr

Das Hinspiel gewann Sevilla 2:0. Kann das Team von Trainer Pablo Machin auch im Camp Nou bestehen und den Rekordpokalsieger aus dem Wettbewerb werfen?

Moderator: Daniel Herzog / Kommentator: Robby Hunke / Experte: Benny Lauth

