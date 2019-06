Copa America-Livestream: Uruguay - Peru am 29.06.

In der Arena Fonte Nova in Salvador geht es um das letzte Halbfinalticket.

Kommentator: Marcel Seufert / Experte: Michael Hofmann



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Uruguay - Peru am 29.06. um 21:00 Uhr!

Copa America Livestreams

Copa America - Viertelfinale 1 am 28.06. um 02:30 Uhr

In Porto Alegre kämpfen die ersten beiden Teams um den Einzug ins Halbfinale der Copa America.

Kommentator: Hans von Brockhausen

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Venezuela - Argentinien am 28.06. um 21:00 Uhr

Im legendären Maracana in Rio de Janeiro steigen Lionel Messi und seine Manschaftskollegen in die Ko-Phase ein. Im Viertelfinale trifft Argentinien auf Venezuela.

Kommentator: Marcel Seufert / Experte: Michael Hofmann

Copa America - Viertelfinale 3 am 29.06. um 01:00 Uhr

In der Arena Corinthians in Sao Paolo findet das dritte Viertelfinale statt.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.