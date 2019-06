Copa America-Livestream: Ecuador - Japan am 25.06.

Im letzten Gruppenspiel geht es um den Einzug ins Viertelfinale, in Gruppe C trifft zeitgleich Chile auf Uruguay.



Uruguay - Japan am 21.06. um 01:00 Uhr

Zweites Gruppenspiel, in Porto Alegre treffen beide Teams zum achten Mal insgesamt und zum ersten Mal bei einem Pflichtspiel aufeinander.

Ecuador - Chile am 22.06. um 01:00 Uhr

Klare Sache: Von 36 Aufeinandertreffen hat Chile 21 gewonnen und nur sieben Spiele verloren. Schafft Ecuador trotzdem die Überraschung in der Gruppe C der Copa America?

Chile - Uruguay am 25.06. um 01:00 Uhr

Im Maracana kommt es zur Entscheidung in Gruppe C: Die Gewinner der letzten drei Südamerika-Meisterschaften treffen aufeinander.

Kommentator: Hans von Brockhausen

