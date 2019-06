Copa America-Livestream: Copa America - Viertelfinale 3 am 29.06.

In der Arena Corinthians in Sao Paolo findet das dritte Viertelfinale statt.



Copa America Livestreams

Copa America - Viertelfinale 1 am 28.06. um 02:30 Uhr

In Porto Alegre kämpfen die ersten beiden Teams um den Einzug ins Halbfinale der Copa America.

Kommentator: Hans von Brockhausen

Venezuela - Argentinien am 28.06. um 21:00 Uhr

Im legendären Maracana in Rio de Janeiro steigen Lionel Messi und seine Manschaftskollegen in die Ko-Phase ein. Im Viertelfinale trifft Argentinien auf Venezuela.

Kommentator: Marcel Seufert / Experte: Michael Hofmann

Uruguay - Peru am 29.06. um 21:00 Uhr

In der Arena Fonte Nova in Salvador geht es um das letzte Halbfinalticket.

Kommentator: Marcel Seufert / Experte: Michael Hofmann

