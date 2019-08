CONMEBOL Libertadores-Livestream: River Plate - Cerro Porteno am 23.08.

Der amtierende Titelträger der Copa Libertadores trifft im Viertelfinale auf den paraguayischen Verein Cerro Porteno. Das Hinspiel findet in Buenos Aires im Estadio Antonio Vespucio Liberti, auch El Monumental gennant, statt.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe River Plate - Cerro Porteno am 23.08. um 00:15 Uhr!

CONMEBOL Libertadores Livestreams

Gremio - Palmeiras am 21.08. um 02:30 Uhr

Brasilianisches Duell im Viertelfinal-Hinspiel in der Arena do Gremio in Porto Alegre: Gremio gewann den Titel dreimal, Palmeiras einmal - und die Gäste hatten in der Vorrunde die beste Bilanz aller Mannschaften.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

LDU Quito - Boca Juniors am 22.08. um 00:15 Uhr

Die Boca Juniors müssen im Viertelfinale der Copa Libertadores beim ecuadorianischen Meister LDU Quito ran. Beide Teams standen sich in einem internationalen Wettbewerb zuletzt 2008 gegenüber: in der etwas schwächeren Copa Sudamericana setzten sich die Argentinier im Achtelfinale durch.

Flamengo - Internacional am 22.08. um 02:30 Uhr

Vier Mannschaften in der Runde der letzten acht bei der Copa Libertadores kommen aus Brasilien. Mit Flamengo und Internacional stehen sich zwei brasilianische Teams direkt gegenüber - In der nationalen Liga gewann die Mannschaft aus Porto Allegre das bisher eine direkte Duell in der laufenden Saison.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group (heute: DAZN Media) ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 11,99 Euro im Monat sichern.