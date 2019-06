CONCACAF Gold Cup-Livestream: Viertelfinale 4 am 01.07.

Im Lincoln Financial Field in Philadelphia findet das 4. Viertelfinale des Gold Cups statt.

Kommentator: Tobi Fischbeck



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Viertelfinale 4 am 01.07. um 02:00 Uhr!

CONCACAF Gold Cup Livestreams

Haiti - Kanada am 30.06. um 01:00 Uhr

Das Viertelfinale des Gold Cups zwischen Haiti und Kanada findet im NRG Stadion findet in Houston statt.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Mexiko - Costa Rica am 30.06. um 04:00 Uhr

Im zweiten Viertelfinale des Gold Cups begegnen sich Mexiko und Costa Rica im NRG Stadium in Houston.

Kommentator: Tobi Fischbeck

Viertelfinale 3 am 30.06. um 23:30 Uhr

Das 3. Viertelfinale des Gold Cups findet im Lincoln Financial Field statt, wo normalerweise die Philadelphia Eagles ihre Heimspiele austragen.

Kommentator: Tom Kirsten

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.