CONCACAF Gold Cup-Livestream: USA - Guyana am 19.06.

Mit einem 2:1-Sieg gegen Belize hat sich Guyana die erste Gold Cup-Teilnahme überhaupt gesichert. Das Land liegt auf dem südamerikanischen Kontinent, zählt kulturell und im Fußball aber zur Karibik.

Kommentator: David Ploch



CONCACAF Gold Cup Livestreams

Kanada - Martinique am 16.06. um 01:30 Uhr

Eröffnungsspiel des 15. Gold Cup im Rose Bowl in Pasadena, in dem auch das WM-Finale 1994 stattfand. Insgesamt wird bereits zum 25. Mal die beste Mannschaft in Nord-Mittelamerika und der Karibik ausgespielt.

Mexiko - Kuba am 16.06. um 04:00 Uhr

Mexiko startet ins Turnier, der siebenfache Champion und einer der großen Titelfavoriten. Die vielen mexikanischen Fans in Pasadena erwarten einen klaren Sieg ihres Teams.

Kommentator: Uwe Morawe

Kuba - Martinique am 20.06. um 02:00 Uhr

Bereits fünf Mal konnte sich Martinique für den Gold Cup qualifizieren, das Highlight war dabei das Erreichen des Viertelfinales im Jahr 2002.

