CONCACAF Gold Cup-Livestream: Haiti - Costa Rica am 25.06.

Im letzten Gruppenspiel der Gruppe B, das in New Jersey ausgetragen wird, wartet auf Haiti der stärkste Konkurrent aus Costa Rica.



CONCACAF Gold Cup Livestreams

Honduras - Curacao am 22.06. um 03:30 Uhr

Im BBVA Compass Stadium in Houston trifft der dreimalige WM-Teilnehmer Honduras auf Curacao, das knapp vor der Küste Venezuelas liegt und beim letzten Gold Cup 2017 in der Vorrunde ausschied.

Guyana - Panama am 22.06. um 23:30 Uhr

Guyana gelang zum ersten Mal die Qualifikation für den Gold Cup – Panama, ist zum achten Mal in Folge dabei und scheiterte 2017 im Viertelfinale.

Jamaika - Curacao am 26.06. um 02:00 Uhr

Entscheidung in Gruppe C: In Los Angeles ist Jamaika gegen Curacao im letzten Vorrundenspiel Favorit.

