CONCACAF Gold Cup-Livestream: Haiti - Bermuda am 17.06.

Debüt für Bermuda: Das Team nimmt 2019 erstmals am Gold Cup teil und trifft im Auftaktspiel auf die Haitianer.



CONCACAF Gold Cup Livestreams

Kanada - Martinique am 16.06. um 01:30 Uhr

Eröffnungsspiel des 15. Gold Cup im Rose Bowl in Pasadena, in dem auch das WM-Finale 1994 stattfand. Insgesamt wird bereits zum 25. Mal die beste Mannschaft in Nord-Mittelamerika und der Karibik ausgespielt.

Mexiko - Kuba am 16.06. um 04:00 Uhr

Mexiko startet ins Turnier, der siebenfache Champion und einer der großen Titelfavoriten. Die vielen mexikanischen Fans in Pasadena erwarten einen klaren Sieg ihres Teams.

Kommentator: Uwe Morawe

