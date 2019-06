CONCACAF Gold Cup-Livestream: Bermuda - Nicaragua am 25.06.

In New Jersey trifft Gold-Cup-Debütant Bermuda im letzten Gruppenspiel der Gruppe B auf Nicaragua.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bermuda - Nicaragua am 25.06. um 00:30 Uhr!

CONCACAF Gold Cup Livestreams

Nicaragua - Haiti am 21.06. um 01:00 Uhr

Haiti will nach verpasster Teilnahme 2017 wie 2015 ins Viertelfinale, Nicaragua hat es beim Gold Cup noch nie über die Gruppenphase hinaus geschafft.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Costa Rica - Bermuda am 21.06. um 03:30 Uhr

Der kleine Inselstaat aus Bermuda hat sich zum ersten Mal für den Gold Cup qualifiziert und trifft in Gruppe B auf Costa Rica, das 2017 im Halbfinale an den USA scheiterte.

Martinique - Mexiko am 24.06. um 02:30 Uhr

Der größte Erfolg von Martinique beim Gold Cup war das Erreichen des Viertelfinals im Jahr 2002 – kann der kleine Antillenstaat Turnierfavorit Mexiko ärgern und erneut für eine Überraschung sorgen?

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.