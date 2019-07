Club Friendlies-Livestream: Bilbao - Borussia M'gladbach am 28.07.

Maro Roses Fohlenelf trifft im Rahmen der Saisonvorbereitung in Velbert auf Athletic Bilbao. Vor knapp fünf Jahren traf man sich letztmals zu einem Test, in welchem Gladbach mit 1:3 unterlag.

Kommentator: Marcel Seufert



Club Friendlies Livestreams

Hertha BSC - Fenerbahce am 25.07. um 17:30 Uhr

Unter dem neuen Cheftrainer Ante Covic trifft Hertha BSC in der Saisonvorbereitung auf den türkischen Traditionsverein Fenerbahce Istanbul.

Kommentator: Franz Büchner

Borussia Dortmund - Udinese am 27.07. um 17:00 Uhr

Erst zweimal trafen Borussia Dortmund und Udinese Calcio aufeinander: 2008 setzten sich die Italiener in der ersten UEFA-Cup-Runde im Elfmeterschießen durch.

Kommentator: Max Gross

1. FC Köln - Villarreal am 28.07. um 18:15 Uhr

Der Bundesliga-Aufsteiger testet im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Kufstein.

Kommentator: Oliver Forster

