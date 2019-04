Championship-Livestream: Norwich - Blackburn am 27.04.

Norwich hat fast die gesamte Saison über die Liga dominiert, Blackburn hat vor dem vorletzten Spieltag ein Jahr Mittelmaß hinter sich.

Kommentator: Uli Hebel



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Norwich - Blackburn am 27.04. um 20:30 Uhr!

Championship Livestreams

Middlesbrough - Reading am 27.04. um 16:00 Uhr

Middlesbrough hat noch zarte Hoffnung auf einen Playoff-Platz.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Sheffield Utd - Ipswich am 27.04. um 18:15 Uhr

Gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten sollte Sheffield die Punkte zu Hause behalten, wenn die Chance auf den direkten Aufstieg weiterleben soll.

Kommentator: Jogi Hebel

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN kostenlos testen

Wer gerne und viel Sport schaut, ist bei DAZN genau richtig aufgehoben. Der Streaming-Dienst bietet jährlich über 8.000 Live-Events aus der Welt des Sports an. Neben Fußball und US-Sport kann man auf DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Darts und Boxen sehen.

Und das Beste daran: Jeder kann DAZN 30 Tage kostenlos testen und sich vom Angebot sowie der Qualität überzeugen. Sollte man unzufrieden sein, kann die Mitgliedschaft mit wenigen Klicks gekündigt werden.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.