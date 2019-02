Championship-Livestream: Leeds - Bolton am 23.02.

Leeds United empfängt die Bolton Wanderers am 34. Spieltag der Championship. Einfache Sache: Leeds spielt um den direkten Aufstieg, Bolton droht in die dritte englische Liga zu stürzen, klarer Heimsieg also. Oder?



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Leeds - Bolton am 23.02. um 16:00 Uhr!

Championship Livestreams

West Bromwich - Sheffield Utd am 23.02. um 18:30 Uhr

Aufstiegs-Duell in der 2. englischen Liga: West Bromwich Albion empfängt in The Hawthorns Sheffield United. Beide balgen sich noch um den zweiten direkten Aufstiegsplatz.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.