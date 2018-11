Championship-Livestream: Aston Villa - Birmingham am 25.11.

Villans gegen Blues am 18. Spieltag der englischen Championship! Birmingham setzte sich zuletzt im Jahr 2010 gegen Aston Villa durch. Seither folgten drei Unentschieden und drei Niederlagen. Gibt es diesmal wieder drei Punkte für Birmingham?



Ipswich - West Bromwich am 23.11. um 01:00 Uhr

An der Portman Road begrüßt Ipswich Town am 18. Spieltag der EFL Championship die Mannschaft von West Bromwich Albion. Die letzte Liga-Begegnung zwischen beiden Vereinen gab es im Januar 2010. Damals endete die Partie mit 1:1. Ob es dieses Mal einen glücklichen Sieger gibt, siehst du live auf DAZN!

Stoke - QPR am 24.11. um 01:00 Uhr

18. Spieltag in englands zweiter Liga auf DAZN! Die Queens Park Rangers und Stoke City trafen zuletzt im Jahr 2015 aufeinander. Damals setzte es eine 1:3-Niederlage für QPR. Folgt nun die späte Rache der Rangers?

