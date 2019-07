Africa Cup of Nations-Livestream: Viertelfinale 4 am 11.07.

Im Al Salam Stadium kämpfen die Teams um das letzte Halnfinalticket.



Africa Cup of Nations Livestreams

Mali - Elfenbeinküste am 08.07. um 18:00 Uhr

Das siebte Achtelfinale des Afrika-Cups steigt in Sues. Mali trifft auf die Elfenbeinküste, im Kampf um das Viertelfinal-Ticket.

Kommentator: Max Gross

Ghana - Tunesien am 08.07. um 21:00 Uhr

In Ismailia wird der letzte Viertelfinalist ermittelt. Die Black Stars treffen auf Tunesien.

Kommentator: Felix Keil

Viertelfinale 3 am 11.07. um 18:00 Uhr

Im Sues-Stadion findet das einzige Viertelfinale außerhalb Kairos statt.

