Africa Cup of Nations-Livestream: Kenia - Senegal am 01.07.

Bereits 14 Mal qualifizierte sich der Senegal für die Afrikameisterschaft, ohne diese jemals zu gewinnen - im letzten Gruppenspiel ist die goldene Generation um Sadio Mane und Kalidou Koulibaly der eindeutige Favorit.



Tunesien - Mali am 28.06. um 16:30 Uhr

Die beiden Favoriten der Vorrundengruppe E treffen in Sues am südlichen Ende des gleichnamigen Kanals aufeinander.

Kommentator: Felix Keil

Marokko - Elfenbeinküste am 28.06. um 19:00 Uhr

Die Elfenbeinküste geht als Mitfavorit in die Afrikameisterschaft. Am zweiten Spieltag der Gruppe D geht es im Al Salam Stadium in Kairo gegen den wohl härtesten Vorrundengegner.

Kommentator: David Ploch / Experte: Lutz Pfannenstiel

Südafrika - Marokko am 01.07. um 18:00 Uhr

Entscheidung in Gruppe D: Südafrika hat in vier Spielen gegen Marokko beim Afrika-Cup noch nie verloren.

