World Snooker-Livestream: Tour Championship: Finale - Session 1 am 23.03.

Die beiden Finalisten der Tour Championship in der Venue Cymru im Norden von Wales spielen die ersten Frames. Gespielt wird im Modus Best of 25, für den Turniersieg sind also 13 gewonnene Durchgänge nötig.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Tour Championship: Finale - Session 1 am 23.03. um 20:00 Uhr!

World Snooker Livestreams

Tour Championship: Tag 2 - Session 1 am 20.03. um 14:00 Uhr

Direkt im Anschluss an die Gibraltar Open geht es nun in Llandudno in das 18. Ranking-Turnier in der laufenden Snooker-Saison. Auf DAZN siehst du den zweiten Tag der Snooker Tour Championship! In der Venue Cymru im Norden Wales treten sich die besten acht Spieler am Snooker-Tisch gegenüber und spielen um insgesamt über 400.000€ Preisgeld.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Tour Championship: Tag 2 - Session 2 am 20.03. um 20:00 Uhr

An Tag zwei der Tour Championship in Llandudno steht die Abendsession an. In der Venue Cymru im Norden Wales treten sich die besten acht Spieler am Snooker-Tisch gegenüber und spielen um insgesamt über 400.000€ Preisgeld. Die 2019 erstmals ausgetragene Tour Championship in Llandudno ist bereits das 18. Ranking-Turnier in der laufenden Snooker-Saison.

Tour Championship: Tag 4 - Session 2 am 22.03. um 20:00 Uhr

Entscheidung beim zweiten Halbfinale in der Venue Cymru im Norden von Wales: Wer zuerst zehn Frames gewonnen hat, zieht ins Finale ein.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.