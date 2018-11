Champion of Champions-Livestream: Champion Of Champions - Tag 3 Session 2 am 07.11.

Das Champion of Champions ist ein rangloses Profi Snooker Turnier. Der Wettbewerb findet zwischen dem 5. und 11. November statt. Der amtierende Champion lautet Shaun Murphy, der sich vergangenes Jahr gegen Ronnie O`Sullivan mit 10-8 durchsetzen konnte. Wer holt sich dieses Jahr den Titel? Die Antwort gibt es auf DAZN!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Champion Of Champions - Tag 3 Session 2 am 07.11. um 01:00 Uhr!

Champion of Champions Livestreams

Champion Of Champions - Tag 1 Session 2 am 05.11. um 01:00 Uhr

Das Champion of Champions ist ein rangloses Profi Snooker Turnier. Der Wettbewerb findet zwischen dem 5-11 November statt. Der amtierende Champion lautet Shaun Murphy der sich vergangenes Jahr gegen Ronnie O`Sullivan mit 10-8 durchsetzen konnte. Wer holt sich dieses Jahr den Titel? Die Antwort gibt es auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Champion Of Champions - Tag 2 Session 2 am 06.11. um 01:00 Uhr

Das Champion of Champions ist ein rangloses Profi Snooker Turnier. Der Wettbewerb findet zwischen dem 5. und 11. November statt. Der amtierende Champion lautet Shaun Murphy, der sich vergangenes Jahr gegen Ronnie O`Sullivan mit 10-8 durchsetzen konnte. Wer holt sich dieses Jahr den Titel? Die Antwort gibt es auf DAZN!

Champion Of Champions - Tag 3 Session 1 am 07.11. um 01:00 Uhr

Das Champion of Champions ist ein rangloses Profi Snooker Turnier. Der Wettbewerb findet zwischen dem 5. und 11. November statt. Der amtierende Champion lautet Shaun Murphy, der sich vergangenes Jahr gegen Ronnie O`Sullivan mit 10-8 durchsetzen konnte. Wer holt sich dieses Jahr den Titel? Die Antwort gibt es auf DAZN!

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.