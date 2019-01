World Rugby Sevens Series-Livestream: Sydney: Tag 2 am 02.02.

Sydney ist der vierte Stopp der HSBC Rugby Sevens der Männer in dieser Saison. An Tag 2 siehst du ausgewählte Spiele aus der K.O.-Phase. Im vergangenen Jahr gewann Gastgeber Australien.

Kommentatoren: Jan Lüdeke, Manuel Wilhelm, Simon Jung und Sven Gabbei / Experte: Vincenzo D'Orta



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Sydney: Tag 2 am 02.02. um 01:00 Uhr!

World Rugby Sevens Series Livestreams

Sydney: Tag 1 am 01.02. um 01:00 Uhr

Sydney stellt den vierten Stopp bei den HSBC Rugby Sevens der Männer in dieser Saison dar. An Tag 1 siehst du ausgewählte Vorrundenspiele der 16 Teams in 4 verschiedenen Gruppen.

Kommentatoren: Jan Lüdeke, Manuel Wilhelm, Simon Jung und Sven Gabbei

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.