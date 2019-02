Six Nations-Livestream: Wales - England am 23.02.

Vorentscheidung bei den Six Nations? Wales trifft in Cardiff auf England, die beiden einzigen Mannschaften, die ihre bisherigen zwei Spiele gewannen. Der Sieger des Spitzenduells hat beste Aussichten auf den Titel.

Kommentatoren: Jan Lüdeke und Manuel WIlhelm



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Wales - England am 23.02. um 17:45 Uhr!

Six Nations Livestreams

Frankreich - Schottland am 23.02. um 15:15 Uhr

Duell der Verfolger im Stade de France: Schottland ist bei den Six Nations zu Gast in Frankreich. Die Franzosen verloren knapp zu Hause gegen Wales und kassierte eine Abreibung in England, Schottland ist nach einem Sieg gegen Italien und einer Niederlage gegen Irland ebenfalls in Zugzwang.

Kommentatoren: Jan Lüdeke und Sven Gabbei

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel