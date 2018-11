Rugby Union Internationals-Livestream: Wales - Tonga am 17.11.

Woche 3 des Autumn International mit Wales gegen Tonga. Das letzte Spiel zwischen dem Weltranglisten 7 und 13 konnte Wales mit 24-6 für sich entscheiden

Kommentator: Manuel Wilhelm



Rugby Union Internationals Livestreams

Schottland - Südafrika am 17.11. um 01:00 Uhr

In den Testspielen der Internationals treffen Schottland und Südafrika aufeinander. Diese Begegnung gab es zuletzt im Jahr 2015, Südafrika konnte sie für sich entscheiden. Das letzte Mal das Schottland in diesem Duell einen Sieg klauen konnte, war in 2010.

Kommentator: Sven Gabbei

