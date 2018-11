Rugby Union Internationals-Livestream: Schottland - Südafrika am 17.11.

In den Testspielen der Internationals treffen Schottland und Südafrika aufeinander. Diese Begegnung gab es zuletzt im Jahr 2015, Südafrika konnte sie für sich entscheiden. Das letzte Mal das Schottland in diesem Duell einen Sieg klauen konnte, war in 2010.

Kommentator: Sven Gabbei



Woche 3 des Autumn International mit Wales gegen Tonga. Das letzte Spiel zwischen dem Weltranglisten 7 und 13 konnte Wales mit 24-6 für sich entscheiden

Kommentator: Manuel Wilhelm

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.