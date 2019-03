Premiership-Livestream: Harlequins - Gloucester am 10.03.

Zum Abschluss des 16. Spieltags der englischen Premiership ist Gloucester zu Gast bei den Harlequins im Londoner Stadtteil Twickenham. Beide Teams haben die Playoffs im Blick, für die sich die ersten vier Teams qualifizieren.

Kommentator: Manuel Wilhelm



Premiership Livestreams

Bath - Saracens am 08.03. um 20:45 Uhr

Am 16. Spieltag der Rugby Premiership trifft Bath auf die Saracens. Die Gäste spielen als Titelverteidiger wieder um Platz 1 in der regulären Saison.

Kommentator: Sven Gabbei

