European Rugby Champions Cup-Livestream: Toulouse - Bath am 20.01.

In Gruppe 1 des European Rugby Champions Cups treffen sich am letzten Spieltag Toulouse und Bath. Das erste Duell der beiden Teams entschieden die Franzosen knapp 22:20 für sich. Toulouse hat noch eine kleine Chance auf den Gruppensieg.



Newcastle - Toulon am 18.01. um 01:00 Uhr

Der European Rugby Champions Cup live auf DAZN! Die Newcastle Falcons gegen den Rugby Club Toulonnais - am letzten Gruppenspieltag entscheidet sich, wer ins Viertelfinale einzieht.

Kommentator: Manu Wilhelm

Saracens - Glasgow am 19.01. um 01:00 Uhr

Im heimischen Allianz Park in Watford empfangen die Saracens die Glasgow Warriors. Die Gastgeber gewannen von den bisherigen acht Duellen sieben. Um am letzten Gruppenspieltag noch am Tabellenführer Saracens vorbeizuziehen, brauchen die Schotten einen deutlichen Sieg.

Wasps - Leinster am 20.01. um 01:00 Uhr

Gruppen-Entscheidung im European Rugby Champions Cup live auf DAZN! Die Wasps aus Coventry empfangen Leinster Rugby. Die Gäste gewannen die letzten beiden Duelle gegen die "Wespen". Mit einem weiteren Sieg hätte Leinster den ersten Platz in der Gruppe sicher.

