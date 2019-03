European Rugby Champions Cup-Livestream: Racing 92 - Toulouse am 31.03.

Französisches Duell im Viertelfinale. Toulouse ist in der heimischen Liga Tabellenführer, muss hier aber auswärts ran, weil es in seiner Vorrundengruppe mit fünf Siegen und einer Niederlage nur auf Platz 2 landete.



Edinburgh - Munster am 30.03. um 13:45 Uhr

Ab dem Viertelfinale ist der Verlierer sofort raus. Beide Teams gewannen ihre Gruppe, Munster holte zwei Punkte weniger als die Schotten. Entsprechend dürfte es das engste Spiel dieser Runde werden.

Saracens - Glasgow am 30.03. um 16:15 Uhr

Die bisherigen drei Duelle im European Champions Cup gewannen alle die Saracens. Im Viertelfinale wäre ein Auswärtssieg der Schotten jetzt eine riesige Überraschung.

Leinster - Ulster am 30.03. um 18:45 Uhr

Irisches Duell im Viertelfinale: Leinster ist nicht nur Titelverteidiger und Rekordsieger, sondern gehörte auch in der Gruppenphase zu den stärksten Mannschaften.

