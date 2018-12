European Rugby Champions Cup-Livestream: Exeter - Gloucester am 08.12.

In dem Rugby Champions Cup wird Gloucester Rugby von den Exeter Chiefs empfangen. Die letzte Begegnung konnte Exeter deutlich mit einem 23:6 Sieg für sich entscheiden.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Exeter - Gloucester am 08.12. um 01:00 Uhr!

European Rugby Champions Cup Livestreams

Scarlets - Ulster am 07.12. um 01:00 Uhr

Am dritten Spieltag der Gruppe 4 des European Rugby Champions Cup kommt es zum Duell zwischen den Scarlets aus Wales und dem irischen Team Ulster. Welche Mannschaft wird sich durchsetzen? Mit DAZN bist du live dabei!

Kommentator: Jan Lüdeke

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Lyon - Glasgow am 08.12. um 01:00 Uhr

Der European Champions Cup Auf DAZN! in der Vorrunde trifft Lyon auf das Schottische Team aus Glasgow.

DAZN zeigt die Europa League

Zur Saison 2018/19 vergrößert DAZN sein Angebot. Neben den europäischen Top-Ligen aus England und Spanien zeigt DAZN auch Spiele der Champions League sowie Partien aus der Europa League.

Bei der Europa League hat sich DAZN ein umfassendes Rechtepaket gesichert und zeigt alle 205 Spiele des Wettbewerbs. Außerdem könnt ihr bei DAZN bereits kurz nach Abpfiff die Match-Highlights sehen.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.