European Rugby Champions Cup-Livestream: Exeter - Castres am 13.01.

In der Rugby Union treffen die Exeter Chiefs auf Castres Olympique! Schau dir hier die Begegnung in voller Länge an!



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Exeter - Castres am 13.01. um 01:00 Uhr!

European Rugby Champions Cup Livestreams

Gloucester - Munster am 11.01. um 01:00 Uhr

Im Kingsholm Stadium empfängt der Gloucester RFC im Rahmen des Heineken Champions Cup Munster Rugby. Wer sich den Sieg holt, siehst du live auf DAZN!

Kommentator: Jan Lüdeke

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Ulster - Racing 92 am 12.01. um 01:00 Uhr

Im Rahmen des European Champions Cup kommt es ​im Ravenhill Stadium zum Aufeinandertreffen von Ulster Rugby und Racing 92. Die Partie gibt's hier live auf DAZN!

Lyon - Saracens am 13.01. um 01:00 Uhr

In Gruppe 3 des European Champions Cup empfängt Lyon den Tabellenführer die Saracens. Der Gast aus Watford gab sich im bisherigen Wettbewerb noch keine Blöße und gewann jedes seiner vier Spiele. Lyon hingegen blieb bislang sieglos. Die Highlights der Partie gibt es hier

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.