European Rugby Champions Cup-Livestream: Castres - Gloucester am 19.01.

Im European Rugby Champions Cup empfängt Castres Olympique das Team des Gloucester Rugby Club. Im bisher einzigen Aufeinandertreffen gewannen die Gäste aus England. Beide Teams haben keine Chance mehr aufs Weiterkommen, es geht noch darum, den letzten Platz in der Gruppe zu vermeiden.

Kommentator: Manu Wilhelm



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Castres - Gloucester am 19.01. um 01:00 Uhr!

European Rugby Champions Cup Livestreams

Newcastle - Toulon am 18.01. um 01:00 Uhr

Der European Rugby Champions Cup live auf DAZN! Die Newcastle Falcons gegen den Rugby Club Toulonnais - am letzten Gruppenspieltag entscheidet sich, wer ins Viertelfinale einzieht.

Kommentator: Manu Wilhelm

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Saracens - Glasgow am 19.01. um 01:00 Uhr

Im heimischen Allianz Park in Watford empfangen die Saracens die Glasgow Warriors. Die Gastgeber gewannen von den bisherigen acht Duellen sieben. Um am letzten Gruppenspieltag noch am Tabellenführer Saracens vorbeizuziehen, brauchen die Schotten einen deutlichen Sieg.

Wie kann ich meinen DAZN-Account reaktivieren?

DAZN bietet dir die Möglichkeit, den Account zu pausieren. Wenn man dies macht, kann man einen Zeitpunkt auszuwählen, zu dem der Account automatisch wieder angemeldet werden soll. Dabei kann das Datum aber auch jederzeit nachträglich geändert werden. Das funktioniert, indem man sich bei DAZN einloggt. Dort kann auch der Reaktivierungsvorgang abgebrochen werden.

Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, DAZN umgehend wieder zu aktivieren. Möchte man dies tun, muss man sich auf der Startseite mit seinen Login-Daten anmelden. Anschließend wird man nach den Zahlungsdetails gefragt. Sind diese bestätigt worden, wird DAZN umgehend reaktiviert.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.