Mosconi Cup-Livestream: Mosconi Cup: Tag 1 am 04.12.

Die 25. Auflage des Mosconi Cup´s live auf DAZN! Hier bekommst das zu Ehren Willie Mosoni´s jährlich ausgetragene 9-Ball-Pool-Billard Turnier. Ein europäisches Team und ein amerikanisches Team treffen dieses Jahr in Haringey aufeinander. Den 1. Tag bekommst du hier!

Kommentator: Sebastian Bernsdorff Experte: Andreas Huber



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Mosconi Cup: Tag 1 am 04.12. um 01:00 Uhr!

Was bedeutet DAZN?

Der Begriff DAZN kommt aus dem Englischen und wird "Da Zone" ausgesprochen. Diese Aussprache ist eine Anlehnung an The Zone, was wortwörtlich im Deutschen so viel wie "die Zone" bedeutet.

Gemeint wird damit aber der Zustand, in dem man sich befindet, wenn man Sport schaut und sich komplett auf das Sportereignis konzentriert. Im deutschen Sprachgebrauch kommt der Begriff "Tunnelblick" diesem Zustand am nächsten.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.