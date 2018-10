Ultimate Fighting Championship-Livestream: Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor am 07.10.

Das Main Event bei UFC 229 auf DAZN! Im Kampf um den UFC-Titel im Leichtgewicht treffen der bisher noch ungeschlagene Russe und derzeitige Champion Khabib Nurmagomedov und der Ire Conor McGregor im Octagon aufeinander. Wer wird am Ende den Titel hochhalten? Die Antwort gibt es hier.



Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor: Pressekonferenz am 04.10. um 20:00 Uhr

Die letzte Pressekonferenz vor dem großen Kampf zwischen dem Russen Khabib Nurmagomedov und dem Iren Conor McGregor bei UFC 229 siehst Du live hier auf DAZN.

Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor: Weigh-In am 06.10. um 02:00 Uhr

UFC 229 steht kurz vor der Tür und Du bist auf DAZN mit dabei! Beim Wiegen und anschließendem Staredown geraten die Kontrahenten bereits vor dem Kampf aneinander.

UFC 229 - Khabib v McGregor am 07.10. um 02:00 Uhr

Conor McGregor trifft in Las Vegas auf Khabib Nurmagomedov. Khabib ist Titelträger im Leichtgewicht und gilt als die bislang schwerste Herausforderung für McGregor. Der Ire wurde im Sommer 2017 der erste Kämpfer der UFC-Geschichte, der Titel in zwei Gewichtsklassen vereinte. Aufgrund von Inaktivität in Folge eines Boxkampfes gegen Floyd Mayweather wurden McGregor inzwischen beide Titel aberkannt.

