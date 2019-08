Ultimate Fighting Championship-Livestream: Fight Night: Shevchenko vs Carmouche am 11.08.

Spektakel in Montevideo: In der uruguayischen Hauptstadt verteidigt die Kirgiesin Valentina Shevchenko ihren Titel im Fliegengewicht. Vor neun Jahren traf sie bereits auf Liz Carmouche, damals gewann die US-Amerikanerin.

Kommentator: Sebastian Hackl



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Fight Night: Shevchenko vs Carmouche am 11.08. um 02:00 Uhr!

Ultimate Fighting Championship Livestreams

Fight Night: Shevchenko vs Carmouche (Originalkommentar) am 11.08. um 02:00 Uhr

Spektakel in Montevideo: In der uruguayischen Hauptstadt verteidigt die Kirgiesin Valentina Shevchenko ihren Titel im Fliegengewicht. Vor neun Jahren traf sie bereits auf Liz Carmouche, damals gewann die US-Amerikanerin.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich. Für 119,99 Euro kann man sich ein Jahresabo sichern. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.