Bellator-Livestream: Bellator 221: Chandler vs Pitbull am 12.05.

Zwei der wohl stärksten Kämpfer der Bellator-Geschichte treffen aufeinander: Michael Chandler verteidigt seinen Leichtgewichts-Titel in der Allstate Arena in der Nähe von Chicago gegen "Pitbull" Patricio Freire.

Kommentatoren: Sebastian Hackl und Denis Pötzsch



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Bellator 221: Chandler vs Pitbull am 12.05. um 03:00 Uhr!

Bellator Livestreams

Bellator 221: Chandler vs Pitbull (Originalkommentar) am 12.05. um 03:00 Uhr

Zwei der wohl stärksten Kämpfer der Bellator-Geschichte treffen aufeinander: Michael Chandler verteidigt seinen Leichtgewichts-Titel in der Allstate Arena in der Nähe von Chicago gegen "Pitbull" Patricio Freire.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Seit wann gibt es DAZN?

Im August 2016 wurde der Streaming-Dienst DAZN von der Perform Group ins Leben gerufen. Seitdem ist DAZN stetig gewachsen und hat mittlerweile nicht nur Rechte für internationalen Spitzenfußball erworben, sondern auch für die US-Ligen NBA, NFL und MLB. DAZN wird deshalb auch das "Netflix des Sports" genannt.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.