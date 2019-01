Bellator-Livestream: Bellator 214: Fedor vs Bader am 27.01.

Es ist das ewige Duell: Russland gegen Amerika. So auch bei diesem Bellator-Event aus The Forum in Inglewood nahe Los Angeles. Ryan Bader aus Arizona kämpft gegen Fedor Emelianenko aus Stary Oskol.

Kommentator: Mark Bergmann / Experte: Andreas Kraniotakes



Bellator Livestreams

Bellator 214: Fedor vs Bader (Originalkommentar) am 27.01. um 01:00 Uhr

