World Championship-Livestream: Kanada - Tschechien am 25.05.

0,4 Sekunden vor Schluss rettete Damon Severson mit seinem Ausgleich gegen die Schweiz die kanadische Eishockeymannschaft in die Overtime, in der Mark Stone für den Siegtreffer sorgte – im Halbfinale geht´s nun gegen die tschechische Auswahl, die Deutschland am Ende deutlich mit 5:1 besiegte.

Kommentator: Tobi Fischbeck / Experte: Mannix Wolf



World Championship Livestreams

Russland - Finnland am 25.05. um 15:15 Uhr

Mit einem 5:4 nach Verlängerung warfen die Finnen den amtierenden Weltmeister Schweden aus dem Turnier. Nun wartet das im Turnier noch ungeschlagene Russland. Wer schafft den Einzug ins Finale?

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: David Wolf

