World Championship-Livestream: Großbritannien - Dänemark am 14.05.

Wenn die Briten eine kleine Chance haben wollen auf den Klassenerhalt, sollte es ein Sieg sein gegen Dänemark.



In Gruppe A sind die deutschen Gegner Dänemark und Frankreich Außenseiter – umso wichtiger ist ein erfolgreicher Auftakt, denn der Verlierer gerät direkt in den Abstiegskampf.

Auftakt für Deutschland gegen den mit Abstand einfachsten Vorrunden-Gegner: Nach Sensations-Silber bei Olympia und einem enttäuschenden 11. Platz bei der WM 2018 ist es auch die erste Bewährungsprobe für den neuen Bundestrainer Toni Söderholm.

Kommentator: Christian Rupp / Experte: Mannix Wolff

In den letzten 23 Jahren schaffte es Frankreich nur einmal unter die letzten Acht, Deutschland sollte diese Partie also gewinnen, wenn es etwas werden soll mit dem Viertelfinale.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Harry Birk

