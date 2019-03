NHL-Livestream: Sabres @ Avalanche am 09.03.

In der NHL stehen sich die Bufallo Sabres und die Colorado Avalanche auf dem Eis gegenüber. Im direkten Duell gewannen die Sabres von den letzten zehn Spielen nur zwei.

Kommentator: Christoph Stadtler / Experte: Mannix Wolf



Blue Jackets @ Penguins am 08.03. um 01:00 Uhr

In der PPG Paints Arena empfangen die Pittsburgh Penguins die Columbus Blue Jackets zum Duell zweier Eastern-Conference-Kontrahenten. In der Metropolitan Division geht es eng zu, beide Teams hoffen sogar noch, an die vorne liegenden Islanders und Capitals heranzukommen.

Maple Leafs @ Oilers am 10.03. um 01:00 Uhr

Im Rogers Place begrüßen die Edmonton Oilers die Toronto Maple Leafs zu kanadischen Duell. Die Gäste haben gute Chancen auf die Playoffs.

Kommentator: Christian Rupp / Experte: Mannix Wolff

