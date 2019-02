NHL-Livestream: Penguins @ Flyers am 24.02.

Der Battle of Pennsylvania unter freiem Himmel! Die NFL-Saison ist zwar vorbei, allerdings wird im Lincoln Financial Field in Philadelphia trotzdem Sport getrieben. In der NHL Stadium Series empfangen die Philadelphia Flyers die Pittsburgh Penguins – vor mehr als 60.000 Fans.

Kommentator: Tobi Fischbeck / Experte: Philipp Pinter



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Penguins @ Flyers am 24.02. um 02:00 Uhr!

NHL Livestreams

Sharks @ Blue Jackets am 23.02. um 23:00 Uhr

Die San Jose Sharks sind zu Gast in der Nationwide Arena bei den Columbus Blue Jackets. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison gewannen die Blue Jackets 4:1.

Kommentator: Franz Büchner / Experte: Harry Birk

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Rangers @ Capitals am 24.02. um 18:30 Uhr

Die New York Rangers empfangen mit den Washington Capitals den amtierenden Stanley-Cup-Sieger. Die Capitals spielen dank Alexander Ovechkin erneut eine starke Saison. Der dreifache MVP der NHL ist auch diesmal der beste Torschütze der Liga.

Kommentator: Tobi Fischbeck / Experte: Philipp Pinter

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie bekomme ich DAZN?

Sofern du noch keinen DAZN-Accout hast, musst du auf der Anmeldeseite lediglich auf den Banner "Gratismonat startet" drücken, anschließend in zwei einfachen Schritten deine Daten angeben. Dabei werden nur deine E-Mail-Adresse, ein Passwort und die gewünschte Zahlungsmethode gebraucht.

Direkt im Anschluss kann das komplette Angebot von DAZN kannst gleich im Anschluss das gesamte Angebot von DAZN erkunden. Der erste Monat ist dabei kostenlos, danach werden monatlich 9,99 Euro fällig.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel