NHL-Livestream: Jets @ Sabres am 10.02.

Die Winnipeg Jets sind zu Gast bei den Buffalo Sabres. Die Jets führen zurzeit die Central Division in der Western Conference an.



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Jets @ Sabres am 10.02. um 21:00 Uhr!

NHL Livestreams

Jets @ Senators am 09.02. um 20:00 Uhr

Die Winnipeg Jets sind zu Gast im Canadian Tire Center bei den Ottawa Senators. Während die Jets die Central Dvision anführen, schlittern die Senators in der Atlantic Division nur hinterher.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Blues @ Predators am 10.02. um 18:30 Uhr

Die Nashville Predators empfangen in der Bridgestone Arena die Blues aus St.Louis. Die Gastgeber spielen um Platz 1 in der Central Division. Die Blues dagegen sind eines der schlechtesten Teams im Westen.

DAZN und die Bundesliga-Highlights

Der Streamingdienst ist stets auf der Suche nach neuen Rechten. So zeigt DAZN seit Beginn der Saison 2017/18 nicht nur Livestreams aus den internationalen Top-Ligen, sondern hat auch die Bundesliga im Portfolio.

Nur 40 Minuten nach Abpfiff kann man sich auf DAZN die Highlights der Bundesliga-Partien anschauen. Dafür werden keine zusätzlichen Kosten fällig, man muss sich lediglich das Abonnement für 9,99 Euro im Monat sichern.

DAZN unterwegs empfangbar

Ein großer Vorteil von DAZN ist die Ungebundenheit. Egal ob im Schwimmbad oder am Fußballplatz des Heimatklubs - DAZN ist empfangbar. Dafür muss man einfach nur die App herunterladen und schon kann man seinen Lieblingssport über Smartphone und Tablet verfolgen.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.